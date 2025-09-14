Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'ün Genç ilçesinde, içinde uyuşturucu ve silah bulunan bir araç bulundu. Çalışma sonucunda, 3 şüpheli yakalanırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde içinde uyuşturucu ve silah bulunan aracı uygulama noktası yakınlarında bırakıp kaçtıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesindeki uygulama noktası yakınlarında park eden bir araçtan inen 3 kişinin koşarak kaçtığı fark edildi.

Adli mercilerin talimatıyla araçta yapılan incelemede, 504 gram skunk, 41 gram kokain, 129 gram toz esrar ve 3 hassas terazi, 3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 tabanca, 2 balistik yelek ve 227 fişek ele geçirildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada ise 19 parça halinde, 10,37 gram kokain bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
500
