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Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan İ.B. ve B.K'nin yerini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Bingöl Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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