Bingöl'de Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21-22 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda 95.45 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.