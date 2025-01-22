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Bingöl'de Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı
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Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Jandarma, yapılan operasyonda 95.45 gram kubar esrar ele geçirerek 1 zanlıyı tutukladı.

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21-22 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda 95.45 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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