Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 62 Kilogram Skunk ve 20 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kilogram skunk ile 20 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentten geçiş yapan bir otobüste arama yapıldığını belirtti.

Ekiplerin, sahte kimlikle seyahat eden ve arama kaydı bulunan bir şüpheliye ait 3 valiz içerisinde 62 kilogram skunk ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini aktaran Usta, "Sevgili Bingöllüler; Bingöl, uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarının cirit atacağı veya geçiş güzergahı olacağı bir şehir olmayacak. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Usta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Genç ilçesine bağlı Sağgöze bölgesinde yaptığı arazi aramasında 17 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, hafta sonu demeden çalışan jandarma ve emniyetimizi candan kutluyorum. Sevgili Bingöl, bu başarının mimarı Valiliğimize ve kolluk güçlerimize güvenen sizlersiniz. Desteğinizle her şeyi yapabiliriz."