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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonları kapsamında 930 gram kubar esrar ele geçirerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu hafta içerisinde icra ettiği faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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