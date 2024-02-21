Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonları kapsamında 930 gram kubar esrar ele geçirerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu hafta içerisinde icra ettiği faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.