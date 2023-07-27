Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 696 gram ot esrar, 200 gram toz esrar, 22 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda, 696 gram ot esrar, 200 gram toz esrar, 22 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title