Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda iki şüphelinin üzerinde toplamda 9,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri, uygulama sırasında şüphelilere yönelik denetimler yaptı.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, uygulama gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetimleri sırasında, bir şüphelide 2,62 gram toz esrar, başka şüphelinin üzerinden ise 6,87 gram skunk maddesi bulundu.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel