Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Esrar ve 279 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Esrar ve 279 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'de yapılan operasyonlarda 9 kilo 38 gram esrar ve 279 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı mücadelelerine devam ediyor.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 38 gram esrar ve 279 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Genç ve merkez ilçeler kırsalında 4 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kilo 38 gram kubar esrar ve 279 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
