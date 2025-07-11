Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 843 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 843 kök Hint keneviri bulunarak el konuldu. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 843 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.
Ekipler, 8 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 843 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel