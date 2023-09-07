Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 500 gram esrar ve 400 gram toz esrar ele geçirildi. Firari olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 500 gram esrar, 400 gram toz esrar ele geçirildi. Firari olan 3 şüpheliyi de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Uyuşturucu Madde Kullanma' suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonlar sonucu 83 kilo 500 gram esrar (Skunk) maddesi, 400 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak üç firari şahsın yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL