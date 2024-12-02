Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilodan Fazla Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 7 kilo 548 gram toz esrar, 135 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.