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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilodan Fazla Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilodan Fazla Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 7 kilo 548 gram toz esrar, 135 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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