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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile tarihi sikke ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda da 502 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 0,50 gram kokain, 22 tarihi sikke ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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