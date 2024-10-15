Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk ve 310 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 6 kilo 200 gram skunk ve 310 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunk ve 310 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 2 araçta, durdurularak arama yapıldı. Devam eden operasyonlarda bir şüphelinin adresinde dron ve narkotik köpeği desteğiyle arama yapıldı. Aramalarda toplamda 6 kilo 200 gram skunk, 310 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.