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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'de gerçekleştirilen 'Narkoçelik-44' operasyonunda, iki kamyonette yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'de polisin düzenlediği 'Narkoçelik-44' operasyonunda, kamyonla önleri kesilerek durdurulan 2 kamyonette yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda, uyuşturucu taşıdıkları belirlenen şüphelilere ait 2 kamyonet takibe alındı. Ekipler, kamyonla önlerini kestiği kamyonetleri durdurdu. Bu sırada kaçmaya çalışan sürücülerden biri, kamyonetiyle önündeki kamyonete çarptı. Araçlarda yapılan aramalarda, 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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