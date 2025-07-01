Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 990 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 990 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu yapılan aramalarda bu miktarda kenevir bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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