Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen bir operasyonda, firari hükümlülerle birlikte toplam 4 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ele geçirilirken, bazı hükümlüler cezaevine gönderildi.
Bingöl'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-25 Kasım'da arananların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, hakkında "örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, çalışmada, üst aramalarında 8,9 gram kubar esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.