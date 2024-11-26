Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Bingöl'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-25 Kasım'da arananların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, hakkında "örgüte üye olamamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalışmada, üst aramalarında 8,9 gram kubar esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.