Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 190 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ve Karlıova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ile 190 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi amacıyla operasyonlarına devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Genç ile Karlıova ilçelerindeki 2 noktada düzenlediği operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirdi.
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