Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

BİNGÖL'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,Kamera: BİNGÖL,