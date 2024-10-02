Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
BİNGÖL'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,Kamera: BİNGÖL,