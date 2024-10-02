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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

BİNGÖL'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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