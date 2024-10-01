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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar ve uyuşturucu hap gibi malzemeler ele geçirdi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo 352 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 182 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 37 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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