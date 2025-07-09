Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 314 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Jandarma ekipleri 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyon, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.
Ekipler, 7 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 4 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel