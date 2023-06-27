Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 34 kilo esrar ve 5 bin 820 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 kilo 800 gram toz esrar ile 5 bin 820 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 kilo 800 gram toz esrar ile 5 bin 820 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkoterör Operasyonu kapsamında bir evde ve ilçe kırsalında eş zamanlı arama yaptı.

Aramada, 34 kilo 800 gram toz, 468 gram kubar esrar, 5 bin 820 kök kenevir ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.