Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 625,38 gram metamfetamin, sentetik ecza hapları ve para ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli kişilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 11 bin 225 lira ile 200 avro ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
