Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 625 gram metamfetamin ve 11 bin 225 TL ile 200 Euro ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
BİNGÖL'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir işyeri ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 625 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,