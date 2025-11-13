Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

BİNGÖL'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir işyeri ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 625 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 225 TL ve 200 Euro ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,