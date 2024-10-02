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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, adres içi ile tuvalet deliğine atılmış halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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