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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 78 Kök Kenevir ve 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 78 Kök Kenevir ve 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Genç kırsalında dört farklı noktada toplam 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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