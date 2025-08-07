Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 23 bin 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 bin 213 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 5 bölgede yapılan aramada, 23 bin 213 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
