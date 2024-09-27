Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 203 Kök Skunk Ele Geçirildi
Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 203 kök skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda merkez ilçedeki 2 farklı noktada 203 kök skunk ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.