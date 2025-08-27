Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 305 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 715 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.