Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla tutuklandı.

BİNGÖL'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. ve H.S.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.K. ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

O hoca gelirse Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.