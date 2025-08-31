Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

BİNGÖL'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. ve H.S.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.K. ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber ve kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,