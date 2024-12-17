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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı; operasyonda 5 kilo 568 gram esrar ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramada, 5 kilo 568 gram toz esrar, 1 hassas terazi, 2 çift eldiven ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1790 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğerler zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, gençlerimize musallat olan zehir tacirlerine Bingöl'ü dar etmeye devam edeceğiz. Operasyondaki destekleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyor, operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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