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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Bingöl'de düzenlenen operasyonda, Narkotik ekipleri 2 kilo 86 gram skunk ele geçirirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada birbiriyle bağlantılı hareket eden 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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