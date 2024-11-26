Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada birbiriyle bağlantılı hareket eden 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.