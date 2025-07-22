Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 887 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 7 farklı bölgede yapılan aramada, toplam 2 bin 887 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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