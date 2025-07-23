Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Bin 895 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 895 kök Hint keneviri, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi ile merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 22-23 Temmuz'da çalışma yaptı.

Çalışmada, 6 farklı bölgede, toplam 17 bin 895 kök Hint keneviri, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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