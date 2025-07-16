Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1651 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 farklı noktada yaptıkları aramada, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.