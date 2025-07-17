Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1520 Kök Hint Keneviri ve 4000 Kök Skunk Ele Geçirildi
Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1520 kök Hint keneviri ve 4000 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 1520 kök Hint keneviri ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel