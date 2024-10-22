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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 11 kilo 250 gram esrar ile birlikte 215 kök kenevir, bir tabanca, 7 fişek ve şarjör ele geçirdi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 18-21 Ekim'de istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 170 gram kubar esrar, 1 kilo 80 gram toz esrar, 215 kök kenevir, tabanca, 7 fişek ve şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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