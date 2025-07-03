Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ile uyuşturucu arama köpeğinin de desteğiyle adreste yapılan aramada, 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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