Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.