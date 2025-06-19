Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürmekte.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Madagaskar'da doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi: 17 ölü

Doğum günü kutlaması felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.