Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 585 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.