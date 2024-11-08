Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Eşya Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Eşya Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 18 gram esrar, bir av tüfeği ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 18 gram esrar, av tüfeği ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 5-6 Kasım 2024 tarihleri arasında arananların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 1 kilo 18 gram kubar esrar, av tüfeği, 15 fişek ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise "terör örgütü propagandası" suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli ve "silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurması" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
YouTube'dan Türkiye'de dev zam: İşte yeni fiyat listesi

YouTube'dan Türkiye'de dev zam

 Narin Güran davasında 2. duruma! Baba Arif Güran o sözleri duyunca fenalaştı

Narin davasında 2. duruşma! Baba o sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran fenalaştı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! NARİN GÜRAN DAVASI: Narin'in annesi Yüksel Güran savunmasında ne dedi? İkinci duruşma gününde son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? 8 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.