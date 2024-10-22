Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 981 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 981 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, kargo ile gönderilen 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'e Doğu illerinden kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda şüpheli bir kişinin üst aramasında kargo poşeti içerisine konulmuş perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

Meclis bebek ölümleri için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)? TRT Tabii Spor canlı izle! (REAL MADRİD DORTMUND) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.