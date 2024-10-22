Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 981 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'e Doğu illerinden kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda şüpheli bir kişinin üst aramasında kargo poşeti içerisine konulmuş perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.