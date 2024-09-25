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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 930 Gram Esrar ve 180 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 930 Gram Esrar ve 180 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 1 kilo 930 gram esrar ve 180 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında 2 farklı noktada 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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