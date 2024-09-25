Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 930 Gram Esrar ve 180 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında 2 farklı noktada 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.