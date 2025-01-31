Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel