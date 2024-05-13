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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 29 Nisan-13 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, 37 kilo 200 gram skunk, 20 kilo 500 gram esrar, 3 kilo 600 gram toz esrar, 13,5 gram metamfetamin, 34,5 gram kokain ve 4 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiğini kaydetti.

Usta, "Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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