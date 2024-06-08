Bingöl'de Uyuşturucu İmal ve Ticareti Operasyonu: 5 Tutuklama

Bingöl'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kubar ve 240 gram toz esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.