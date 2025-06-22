Bingöl'de Uyuşturucu Bulunan Araçta Sürücü Tutuklandı

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Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 40,15 gram metamfetamin ve 3 bin 55 lira ele geçirildi. Araç sürücüsü, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Bingöl'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 40,15 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 55 lira ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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