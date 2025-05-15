Bingöl'de Unutulan Cep Telefonunu Alan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Unutulan Cep Telefonunu Alan Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de bir parkta bank üzerinde bırakılan cep telefonunu alan yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalandı. Telefon sahibine teslim edilirken, şüpheli sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlere tabi tutuldu.

BİNGÖL'de, bir parkta bank üzerinde unutulan cep telefonunu alan yabancı uyruklu bir şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bankta unutulan piyasa değeri yaklaşık 65 bin lira değerindeki cep telefonunu alan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından şüpheli, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Göç İdaresi tarafından yapılan değerlendirmede, şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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