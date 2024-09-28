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Bingöl'de üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bingöl'de üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Evin Özel, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası öğrenciler, trafik lambası talep etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl- Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özel, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Özel'in hayatını kaybetmesinin ardından bir grup öğrenci, kaza yerinde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, slogan atarak kazanın meydana geldiği yere trafik lambası konulmasını istedi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Öğrenciler, polisin yürüyüşün sonlandırılması uyarısında bulunmasından bir süre sonra dağıldı.

Evin Özel'in kente Van'ın Özalp ilçesinden geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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