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Bingöl'de Üniversite Öğrencisi Kaza Kurbanı Oldu

Bingöl'de Üniversite Öğrencisi Kaza Kurbanı Oldu
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Bingöl'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Evin Özel, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'de kaldığı kız yurdundan çıkıp, 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Evin Özel (18), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Evin Özel'e, Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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