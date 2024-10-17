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Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti
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Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen Erasmus öğrenci kulübü üyeleri, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kafeteryaya kadar yürüdü.

Burada, kadınların öldürülmesini bir dakika sessiz bekleyerek protesto eden öğrenciler adına açıklama yapan Ferah Yalçınkaya, kadına yönelik şiddete ve kadınların öldürülmesine tepkilerini dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mağduriyet yaşayan kadınlara ses olmak istediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Sırf kadın olduğumuz için gerek sözlü gerekse de fiziksel şiddete maruz kalmamalıyız. Sırf kadın olduğumuz için kaybolmamalı, dayak yememeli, canımızdan olmamalıyız." dedi.

Şahin Butasım ise kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumsal bir çöküşün işaretidir. Bu şiddet, aileleri, toplumumuzu ve geleceğimizi derinden etkiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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